العالم اليوم - أوكرانيا تنضم لإسبانيا والبرتغال في ملف استضافة مونديال 2030

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 5 أكتوبر 2022 10:21 مساءً - دمجت إسبانيا والبرتغال في ترشيحهما المشترك لاستضافة مونديال 2030 في كرة القدم، أوكرانيا التي تواجه راهناً عملية عسكرية روسية، بحسب ما أعلن الأربعاء رؤساء الاتحادات الثلاثة في مؤتمر صحافي بمقر الاتحاد الأوروبي للعبة (ويفا) في مدينة نيون السويسرية.

وأوضح الاتحاد الإسباني في بيان "يهدف المشروع إلى أن يكون مصدر إلهام للمجتمع عبر كرة القدم، من خلال إطلاق رسالة تضامن وأمل". تابع أن هذا الدمج "يحظى بدعم (السلوفيني) ألكسندر تشيفيرين" رئيس ويفا.

وبحسب الاتحاد البرتغالي للعبة، فإن ضم أوكرانيا "ستُناقش شروطه وتُحدّد في الوقت المناسب".

وقال رئيس الاتحاد الإسباني لويس روبياليس "المقر المؤسسي في مدريد، المقر الإداري في لشبونة. سينضم إلينا الآن الوفد الأوكراني (...) يجب أن نكون سعداء بهذا الخبر".

وكانت إيسابيل رودريغيس، المتحدثة باسم الحكومة الإسبانية، قد قالت الثلاثاء إن "إدراج أوكرانيا في ملف الترشيح الايبيري" لتنظيم مونديال 2030 "أمر محتمل"، مؤكدة أن الحكومة "ستدعم" هذا الاندماج "ربط الرياضة بالسلام هو دائماً خبر جيد".

كما أشارت صحيفة "ذي تايمز" الاثنين إلى منح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي موافقته على انضمام أوكرانيا إلى الملف.

ووصف زيلينسكي في وقت لاحق هذه الخطوة على أنها "أكثر من رمز للإيمان بانتصارنا المشترك".

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الرئيس الأوكراني قوله إن "أوكرانيا ستتحمل وستنتصر ويعاد بناؤها بفضل تضامن شركائها".

وسبق لأوكرانيا التي تواجه منذ فبراير الماضي عملية عسكرية روسية، أن نظمت بالتعاون مع بولندا نهائيات كأس أمم أوروبا عام 2012، واستضافت أيضاً في عام 2018 نهائي دوري أبطال أوروبا على الملعب الأولمبي في كييف.