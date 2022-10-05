مرسوم أميرى بتشكيل مجلس الوزراء الكويتى برئاسة الشيخ أحمد نواف الصباح

جدة - نرمين السيد - أعلن مركز التواصل الحكومى التابع لمركز الوزراء الكويتى، مساء اليوم الأربعاء، صدور المرسوم الأميرى بتشكيل مجلس الوزراء الكويتى الجديد برئاسة الشيخ أحمد نواف الصباح.





وذكر مركز التواصل الحكومى الكويتى على موقع المدونات المصغرة "تويتر"، أن التشكيل الجديد ضم الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح نائبًا أول لرئيس الوزراء ووزير للداخلية والشيخ أحمد ناصر الصباح للخارجية وعبد الوهاب محمد الرشيد للمالية والشئون الاقتصادية والاستثمار والدكتور خليفة ثامر الحميدة وزير دولة لشئون مجلس الأمة ووزير دولة لشئون الإسكان والتطوير العمرانى ومازن سعد الناهض وزير للتجارة والصناعة.

كما يضم التشكيل الوزارى المستشار هدى عبد المحسن الشايجى وزيرًا للشئون الاجتماعية، والتنمية المجتمعية ووزير دولة لشئون المرأة والطفولة، والدكتور محمد عبد اللطيف الفارس نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزير دولة لشئون مجلس الوزراء والدكتورة رنا عبدالله الفارس وزير دولة لشئون البلدية، ووزير دولة لشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور أحمد عبدالوهاب العوضى وزيرا للصحة، والشيخ عبد الله على السالم الصباح وزيرا للدفاع، والدكتور مثنى طالب سيد وزيرا للتربية وللتعليم العالى والبحث العلمى، وعبد الرحمن بداح المطيرى وزيرا للإعلام والثقافة وشئون الشباب، وحسين إسماعيل محمد وزيرا للنفط، وعمار محمد العجمى وزيرا للأشغال العامة والكهرباء والماء والطاقة المتجددة، والدكتور محمد عبد الرحمن بوزير وزيرا للعدل والأوقاف والشئون الإسلامية ووزير دولة لشئون تعزيز نزاهة.

وكان صدر مرسوم أميرى صباح اليوم بتكليف الشيخ أحمد نواف الصباح لرئاسة مجلس الوزراء الكويتى وذلك بعد إعلان نتيجة انتخابات مجلس الأمة الكويتى الجمعة الماضية.