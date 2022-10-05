جدة - نرمين السيد - صرّح نائب رئيس الوزراء الروسى الكسندر نوفاك، بأن قرار الدول الأعضاء فى تحالف "أوبك بلاس" بخفض إنتاج النفط بمقدار مليونى برميل فى اليوم، هو قرار مرتبط بحاجة السوق إلى إعادة توازنه وعلامات الركود الظاهرة فى الاقتصاد العالمى.





وأضاف المسئول الروسى -فى تصريحات تلفزيونية نقلتها وكالة أنباء "تاس" الروسية اليوم الأربعاء- أن القرار متربط بالاضطرابات وعدم اليقين التى تسود السوق، خاصة خلال فصل الشتاء، عند انخفاض الطلب وحاجة العرض إلى إعادة التعديل. جدير بالذكر أن دول التحالف وافقت فى اجتماعها اليوم على خفض إنتاجها بمقدار مليونى برميل يوميا، على الرغم من ضغوط الولايات المتحدة ودول مستهلكة أخرى لضخ المزيد من النفط.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر روسيا: قرار «أوبك بلس» بخفض إنتاج النفط مرتبط بإعادة توازن السوق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.