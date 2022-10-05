ألمانيا تنتقد أمريكا ودول صديقة بسبب بيع الغاز بـ«أسعار خيالية»

جدة - نرمين السيد - وقال الوزير الألمانى -فى تصريحات لصحيفة "نويه أوسنابروكر تسايتونج" الألمانية اليوم الأربعاء- "بعض البلدان -بما فى ذلك بلدان صديقة- تسعى "لبيع الغاز" بأسعار باهظة وخيالية.. هذا من شأنه أن يجلب بالطبع مشكلات يتعين التحدث بشأنها"، مضيفا أنه يعول على المفوضية الأوروبية للتحدث عن هذا الأمر مع تلك الدول.

وتابع "لقد لجأت الولايات المتحدة إلينا عندما ارتفعت أسعار النفط، وتم نتيجة لذلك استغلال احتياطيات النفط الوطنية فى أوروبا. اعتقد أن هذا التضامن سيكون جيدا أيضا لكبح أسعار الغاز".

وأوضح هابيك أنه يتعين على الاتحاد الأوروبى "تجميع قوته السوقية وتنسيق سلوك شرائى ذكى ومتزامن بين دول الاتحاد، حتى لا تزايد دول الاتحاد على بعضها البعض وترفع أسعار السوق العالمية"، مؤكدا أن قوة السوق الأوروبية "هائلة" وكل ما يتطلبه الأمر هو استغلال هذه القوة.