العاهل الأردنى يعود إلى بلاده بعد زيارة خارجية استمرت يومين

جدة - نرمين السيد - ورافق العاهل الأردنى فى الزيارة الملكة رانيا العبدالله والأمير الحسين بن عبدالله الثانى ولى العهد، ووفد رفيع المستوى. وأجرى العاهل الأردنى مباحثات ثنائية مع السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان، تناولت مجمل الأوضاع الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى العلاقات الثنائية بين البلدين، فضلاً عن توقيع عدة اتفاقيات بين الأردن وسلطنة عمان فى حضور وفدى البلدين فى مجالات متنوعة.

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