الاتحاد الأوروبى: طرحنا حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 5 أكتوبر 2022 08:26 مساءً - رجح مسئول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبى، جوزيب بوريل، اعتماد الحزمة الثامنة من العقوبات ضد روسيا بحلول نهاية الأسبوع، وفقا لروسيا اليوم.

وقال مسئول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي : لقد طرحنا حزمة جديدة من العقوبات، وعمل ممثلونا الدائمون بنشاط الليلة الماضية، واستمروا في العمل، وآمل أنه بحلول نهاية الجلسة العامة سيكون لدينا اتفاق من قبل المجلس على الحزمة الجديدة التي اقترحتها المفوضية الأوروبية.

وفى وقت سابق علق رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين، على تجاوز الدين القومي للولايات المتحدة الأمريكية حد 31 تريليون دولار، موضحا أن الاتحاد الأوروبي سيدفع فاتورة الدين الأمريكي وفقا لروسيا اليوم.

وقال رئيس مجلس الدوما الروسي إن الاقتراض الأمريكي يبلغ أكثر من 30% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، والنمو الفائق للدين القومي الأمريكي إلى هذا الحد يعني أن واشنطن لا تخطط لسداده. وستبذل الولايات المتحدة الأمريكية قصارى جهدها لحل مشاكل اليوم على حساب الآخرين، وفي الوضع الراهن، ذلك الخاسر الآخر هو الاتحاد الأوروبي.

وأوضح رئيس مجلس الدوما الروسي أن الفقاعة المنتفخة بطباعة الدولارات معرضة لخطر الانفجار، وسوف تعاني اقتصادات البلدان الأخرى، وبدرجة أقل، سيؤثر ذلك على الدول ذات السيادة، خاصة تلك التي لا تعتمد على الدولار الأمريكي.