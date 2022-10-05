ارتفاع عدد وفيات فيروس إيبولا في أوغندا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 5 أكتوبر 2022 08:26 مساءً - أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، وفاة 29 شخص بفيروس إيبولا في اوغندا منذ إعلان السلطات الأوغندية تفشي المرض في وسط البلاد قبل أسبوعين.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس ادهانوم غيبريسوس في مؤتمر صحافي “اللقاحات المستخدمة بنجاح لوقف التفشي الأخير لفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديموقراطية ليست فعّالة ضدّ نوع فيروس إيبولا المسؤول عن هذا التفشي” في أوغندا.

وأضاف “مع ذلك، هناك عدّة لقاحات في مراحل مختلفة من التطوير ضد هذا الفيروس، اثنان منها قد تبدأ التجارب السريرية عليها في أوغندا في الأسابيع المقبلة، في انتظار الموافقات التنظيمية من الحكومة الأوغندية”.

وتمّ تسجيل 63 حالة مؤكدة أو محتملة، بينها 29 وفاة، بينهم أربعة من الطواقم الصحية. وأكد غيبريسوس أنّ “عشرة من الطواقم الصحية أُصيبوا وتوفي أربعة”.