ألمانيا تتهم الولايات المتحدة باستغلال أزمة أوروبا لزيادة أرابحها من الغاز

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 5 أكتوبر 2022 07:27 مساءً - اتهم وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الحليفة لبرلين باستغلال أزمة الطاقة الأوروبية عن طريق بيع الغاز الطبيعي بأسعار مرتفعة.

وأشار هابيك، إلى الولايات المتحدة: "بعض البلدان، بما في ذلك البلدان الصديقة، تبيع الغاز لنا بأسعار فلكية"، وفقًا لصحيفة إن أو زد الألمانية.

ودعا الوزير إلى مزيد من التضامن من جانب الولايات المتحدة للوقوف بجانب حلفاؤها ضد ما فرضته الحرب الروسية الأوكرانية على أوروبا من أزمة الطاقة.

وأضاف الوزير، أنه على الاتحاد الأوروبي بذل المزيد من المجهودات لمعالجة أزمة الغاز في المنطقة، إذ تتدافع الدول للحصول على إمدادات للغاز بدلًا من الإمدادات الروسية، مما تسبب في رفع الأسعار لمستويات قياسية.

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كما صرح، بأنه على الاتحاد الأوروبي استغلال قوته ونفوذه في سوق الغاز العالمي لخفض الأسعار، كما يجب أن يجمع الاتحاد قوته السوقية وتنظيم عمليات الشراء الذكي، حتى لا يتم استغلاله من قبل الموردين.

ويواجه الاتحاد الأوروبي – خاصة ألمانيا – عقبات كبيرة تتمثل في أزمة الطاقة، وخاصة بعدما قطعت روسيا إمدادات الغاز عبر خط نورد ستريم 1 بشكل شبه كامل منذ بداية الشهر الماضي.