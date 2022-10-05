عاجل- وزراء الطاقة فى أوبك + يخفضون الإنتاج مليونى برميل يوميا

جدة - نرمين السيد - أعلن وزراء الطاقة فى تحالف "أوبك +" الذى يضم دول منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" ومنتجين من خارجها بينهم روسيا، أنهم قرروا فى اجتماعهم الشهرى اليوم الأربعاء خفض إنتاج المجموعة من النفط الخام مليونى برميل يوميا بداية من نوفمبر المقبل.





وقال البيان الختامى للاجتماعات الحضورية الأولى لوزراء المجموعة منذ عامين أنه تم عقد الاجتماع الخامس والأربعون للجنة المراقبة الوزارية المشتركة والاجتماع الوزارى الثالث والثلاثين لأوبك والدول غير الأعضاء فى منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" شخصيا فى الأمانة العامة لمنظمة أوبك فى فيينا. وأضاف البيان أنه فى ضوء عدم اليقين الذى يحيط بآفاق الاقتصاد العالمى وسوق النفط والحاجة إلى تعزيز التوجيه طويل المدى لسوق النفط وتماشيا مع النهج الناجح المتمثل فى الاستباقية والتى تم اعتمادها باستمرار من قبل أوبك والدول غير الأعضاء فى أوبك فى إعلان التعاون قررت الدول الأعضاء إعادة التأكيد على قرار الاجتماع الوزارى العاشر لأوبك والدول غير الأعضاء فى منظمة أوبك فى 12 أبريل 2020 والذى تمت الموافقة عليه أيضا فى الاجتماعات اللاحقة بما فى ذلك الاجتماع الوزارى التاسع عشر لأوبك وغير الأعضاء فى منظمة أوبك فى 18 يوليو 2021. وأشار إلى عقد الاجتماعات الوزارية كل شهرين وسيكون الاجتماع التالى فى ديسمبر المقبل.

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