تونس تحبط سبع محاولات هجرة غير شرعية عبر الحدود البحرية

جدة - نرمين السيد - وألقت سلطات الحرس الوطنى القبض على 166 مهاجرا، من بينهم 156 شخصا من جنسيات إفريقية مختلفة، وعشرة تونسيين، واحتجاز خمسة مراكب بحرية.
وفى إطار العمليات الاستباقية، تمكنت وحدات الحرس الوطنى فى منطقتى قابس وأريانة، من ضبط أربعة أشخاص كانوا يستهدفون تشكيل شبكة لاجتياز الحدود البحرية التونسية بشكل غير شرعى.
وذكر بيان للمتحدث باسم الإدارة العامة للحرس الوطنى التونسى، أن دورية مشتركة من فرقتى الإرشاد الحدودى للحرس الوطنى بمدينة تالة والحدود البرية بمدينة حيدرة، تمكنت من ضبط 22 شخصا من جنسيات إفريقية، بعد أن تعمدوا اجتياز الحدود الجزائرية التونسية بشكل غير شرعى.
كما تمكنت دورية مشتركة من فرقتى الإرشاد الحدودى للحرس الوطنى بتالة وتاجروين، وفرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطنى بتاجروين، من ضبط أربعة أشخاص يعملون ضمن شبكة متخصصة فى تهريب الأجانب من الجزائر إلى تونس.
من جهة أخرى، فى إطار التصدى لظاهرة التهريب، تمكنت وحدات الحرس الوطنى بمدينة تطاوين ودورية تابعة للإدارة الفرعية للطرقات السيارة بالوسط التونسى، من ضبط شاحنتين محملتين ببضائع مهربة، تصل قيمتها حوالى 165 ألف دينار.
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