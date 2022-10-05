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الشيخ أحمد النواف رئيساً لوزراء الكويت

أفادت وكالة الأنباء الكويتية اليوم الأربعاء بصدور أمر أميري بتعيين الشيخ أحمد النواف الأحمد الصباح رئيسا للوزراء. الشيخ أحمد النواف رئيساً لوزراء الكويتأفادت وكالة الأنباء الكويتية اليوم الأربعاء بصدور أمر أميري بتعيين الشيخ أحمد النواف الأحمد الصباح رئيسا للوزراء. وقالت الوكالة إن أمرا أميريا صدر عن الديوان يعين بموجبه أحمد النواف الأحمد الصباح رئيسا للوزراء، ويكلف بتشكيل أعضاء الوزارة. وولد أحمد النواف الأحمد الصباح في عام 1956، وكان يشغل منصب رئيس مجلس وزراء الكويت منذ 24 يوليو 2022. وقبل ذلك شغل أحمد النواف الأحمد الصباح منصب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في الحكومة التاسعة والثلاثين. وأحمد النواف الأحمد الصباح هو النجل الأكبر للشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.

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