كندا تُدين إطلاق كوريا الشمالية صواريخ باليستية وتدعو للعودة للحوار

جدة - نرمين السيد - وقالت وزيرة الخارجية الكندية ميلانى جولى - فى بيان صحفى - إن الحكومة الكندية أصدرت إدانة قوية لعمليات إطلاق كوريا الشمالية لصواريخ باليستية متوسطة مؤخرا.
وأضافت جولى: "تدين كندا بشدة إطلاق كوريا الشمالية المتهور للصواريخ التى تهدد السلام والأمن والاستقرار فى منطقة المحيطين الهندى والهادئ وأن أوتاوا تشعر بالقلق إزاء صواريخ بيونج يانج الباليستية المتوسطة التى أطلقت فى وقت سابق أمس، وحلقت فوق اليابان".
وأشارت جولى إلى أن كوريا الشمالية صعدت بلا داع من التوترات فى المنطقة وانتهكت العديد من قرارات مجلس الأمن الدولى، داعية بيونج يانج إلى العودة إلى الحوار والدبلوماسية.
وكانت كوريا الشمالية أطلقت أمس الثلاثاء، صاروخا باليستيا تجاه بحر اليابان وهذه هى المرة الخامسة التى تطلق فيها بيونج يانج صاروخا باليستيا خلال الأيام العشرة الماضية.
وفى سياق متصل، قالت هيئة الإذاعة اليابانية، إن الصاروخ الباليستى الذى أطلقته كوريا الشمالية حلق فوق أراض يابانية، موضحة أنه حلق فوق جزيرة هوكايدو الرئيسية فى أقصى شمال اليابان ومحافظة أومورى الشمالية الشرقية، حيث طالبت الحكومة مواطنيها بالبقاء داخل المبانى وضرورة إيجاد ملجأ.
وأثارت الحادثة إدانة واسعة النطاق، حيث أدانت الولايات المتحدة وحلفاؤها بيونج يانج، ودعوا إلى عقد اجتماع طارئ بشأن إطلاق كوريا الديمقراطية للصواريخ فى مجلس الأمن الدولى، المقرر عقده اليوم الأربعاء.
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