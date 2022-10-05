مقتل 2 في انفجار هز مسجدا قرب وزارة الداخلية بالعاصمة الأفغانية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 5 أكتوبر 2022 05:25 مساءً - قال مسعفون إن انفجارا هز مسجدا في العاصمة الأفغانية على مقربة من مجمع وزارة الداخلية الذي يخضع لحراسة مشددة، اليوم الأربعاء، مما أدى إلى مقتل شخصين على الأقل وإصابة 18 آخرين.

ولم تذكر الحكومة بعد سبب الانفجار في كابول حيث شن مسلحون عددا من الهجمات في الأشهر القليلة الماضية.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية عبد النافع تاكور “المسجد يتردد عليه مصلون وموظفون في وزارة الداخلية في بعض الأحيان”.

وأفادت منظمة إغاثة إيطالية غير حكومية تدير مستشفى في كابول على تويتر بأنها استقبلت 20 مصابا جراء الانفجار، توفي اثنان منهم فور وصولهما.

ويقع مجمع وزارة الداخلية في منطقة شديدة التحصين على مقربة من مطار كابول الدولي.

كانت حركة طالبان التي تحكم أفغانستان قالت إنها قامت بتأمين البلاد منذ استيلائها على السلطة.