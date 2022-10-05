تركيا تستدعي سفير السويد للاحتجاج على محتوى تلفزيوني مسيء لأردوغان

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 5 أكتوبر 2022 05:25 مساءً - أفادت وكالة أنباء الأناضول التركية المملوكة للدولة اليوم الأربعاء أن وزارة الخارجية التركية استدعت السفير السويدي للتنديد “بمحتوى مسيء” للرئيس رجب طيب أردوغان بُث على التلفزيون الحكومي السويدي.

وذكرت الأناضول أن الوزارة أبلغت السفير ستافان هيرستروم أن “التعبيرات والصور الوقحة والقبيحة” عن أردوغان وتركيا غير مقبولة.

تأتي هذه الخطوة في وقت يُتوقع فيه أن يزور وفد سويدي أنقرة لمناقشة تفاصيل تسليم أشخاص تعتبرهم تركيا إرهابيين، وهو ما تقول أنقرة إنه شرطها للموافقة على مساعي السويد وفنلندا للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.