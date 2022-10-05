رئيسة الوزراء البريطانية: المملكة المتحدة تمر بفترة صعبة

جدة - نرمين السيد - وقالت تراس -فى كلمتها خلال المؤتمر السنوى لحزبها المحافظين فى برمنجهام بحسب صحيفة "ذا جارديان" البريطانية عبر موقعها الإلكترونى- "فى هذه الأوقات الصعبة نحتاج إلى التصعيد وإننا نريد أن نضع بريطانيا فى مكانة أقوى".

وأوضحت رئيسة الوزراء البريطانية أن لديها ثلاث أولويات للاقتصاد وجميعهم هم النمو، مشيرة إلى أن هناك حاجة إلى نهج جديد وبالتأكيد لن يؤيده الجميع لكن سيستفيد الجميع من النتيجة سواء كانت من جانب "اقتصاد متنام ومستقبل أفضل".

ولفتت إلى أن حكومتها تركز على 3 أشياء هم، أولا خفض الضرائب، قائلة إن " خفض الضرائب هو الشئ الصحيح الذى ينبغى عمله أخلاقيا واقتصاديا وإن معدلات الضرائب يجب أن تكون تنافسية دوليا ما يشير إلى أن المملكة المتحدة منفتحة على الاستثمار والأعمال".

وتابعت رئيسة الوزراء البريطانية: " أؤمن بالمسؤولية المالية، وسأعمل على خفض الدين كنسبة من الدخل القومى، لكننى ملتزمة أيضًا بالإصلاح الاقتصادى".

وأشارت إلى أن هناك العديد من الشركات البريطانية تعطلت عن العمل بسبب عوائق أمام النمو مثل النقابات المتشددة والصناعات المؤممة واللوائح القديمة.

وفيما يتعلق بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى "بريكست"، أكدت تراس أن الحكومة ستحقق وعدها بحلول نهاية العام حيث ستنتهى كافة الإجراءات الروتينية للاتحاد الأوروبى.