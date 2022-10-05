العالم اليوم - مصر.. "البنك المركزي" يعلن عن 4 أرقام اقتصادية إيجابية

انتم الان تتابعون خبر مصر.. "البنك المركزي" يعلن عن 4 أرقام اقتصادية إيجابية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 5 أكتوبر 2022 05:18 مساءً - أعلن البنك المركزي المصري، الأربعاء، عن قفزة في صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال العام المالي الماضي (2021-2022)، لتبلغ 8.9 مليار دولار، بزيادة 71.4 بالمئة مقارنة بالعام السابق.

وأضاف المركزي، في بيان على موقعه الإلكتروني، إن تحويلات المصريين في الخارج ارتفعت بنسبة 1.6 بالمئة في العام المالي الماضي، لتبلغ حوالي 31.9 مليار دولار، مقابل 31.4 مليار دولار في العام السابق.

وبحسب بيانات ميزان المدفوعات، التي أعلنها البنك المركزي، فإن عجز ميزان المعاملات الجارية في مصر انخفض إلى 16.6 مليار دولار في العام المالي الماضي مقابل 18.4 مليار دولار في العام السابق.

من جهة أخرى أعلن المركزي المصري عن ارتفاع طفيف في احتياطي النقد الأجنبي بنهاية سبتمبر الماضي إلى 33.198 مليار دولار مقابل 33.142 مليار دولار في أغسطس.