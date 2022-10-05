العالم اليوم - البنك الدولي: دول الشرق الأوسط ستنمو بهذه النسبة في 2022

انتم الان تتابعون خبر البنك الدولي: دول الشرق الأوسط ستنمو بهذه النسبة في 2022 من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 5 أكتوبر 2022 05:18 مساءً - توقع البنك الدولي أن تسجل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نموا اقتصاديا بنسبة 5.5 بالمئة في 2022، وهي أسرع وتيرة للنمو منذ عام 2016، قبل أن يتباطأ المعدل إلى مستوى 3.5 بالمئة العام المقبل.

وتلقت الدول المصدرة للنفط في منطقة الخليج مكاسب غير متوقعة من ارتفاع أسعار النفط.

ومن المتوقع أن ينمو اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي الست بنسبة 6.9 بالمئة هذا العام، أي أعلى بنقطة مئوية كاملة من توقعات البنك الدولي قبل ستة أشهر.

وقال البنك الدولي، الأربعاء، إن أسعار النفط المرتفعة عززت الإيرادات المالية لدول مجلس التعاون الخليجي، وأضاف أنها ستؤدي إلى فوائض مالية لمعظم البلدان المصدرة للنفط في عام 2022، حتى بعد الإنفاق الإضافي على برامج التخفيف من حدة التضخم.

وأضاف البنك أن الدول النامية المستوردة للنفط لا تملك مثل هذه المكاسب الاستثنائية، وسيتعين عليها خفض أوجه الإنفاق الأخرى والبحث عن مصادر جديدة للإيرادات.