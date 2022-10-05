العالم اليوم - بقص الشعر.. نجمات فرنسيات يتضامن مع الإيرانية مهسا

انتم الان تتابعون خبر بقص الشعر.. نجمات فرنسيات يتضامن مع الإيرانية مهسا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 5 أكتوبر 2022 05:18 مساءً - قصت ممثلات فرنسيات بارزات من بينهن جولييت بينوش وإيزابيل أوبير خصلات من شعرهن احتجاجا على وفاة الشابة الإيرانية مهسا أميني، التي توفيت خلال احتجازها لدى شرطة الأخلاق في بلادها.

وجرى إلقاء القبض على أميني (22 عاما) في 13 سبتمبر في طهران بسبب ارتداء "زي غير لائق"، وتوفيت بعد هذا بثلاثة أيام في مستشفى، الأمر الذي فجر موجات احتجاجات سقط فيها أكثر من 130قتيلا، وفقا لجماعات حقوقية.

وقالت بينوش "من أجل الحرية" وهي تقص خصلة كبيرة من شعرها ورفعتها أمام الكاميرا.

وانضمت إلى بينوش في هذه المبادرة مجموعة من أشهر الممثلات والمغنيات الفرنسيات، مثل ماريون كوتيار وإيزابيل أدجاني.

وقال المحامي الفرنسي ريشار سيديو الذي أطلق المبادرة: "الإيرانيات يتوقعن دعما من المجتمع الدولي. وهذه طريقة رائعة لإبداء ذلك الدعم".

وونقلت رويترز عن عن سيديو قوله "هذه ليست سوى خطوة أولى، وآمل أن يتبعها الجميع حولالعالم، ليس فقط الممثلات ولكن الجميع. يمكن أن يقوم الرجال أيضا بقص شعرهم، وأعتقد أن هذا سيحدث".

وشاركت في المبادرة محاميات وشخصيات إعلامية ونساء أخريات في فرنسا.