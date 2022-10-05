دول «أوبك+» توافق على خفض إنتاجها بـ 2 مليون برميل يوميا

جدة - نرمين السيد - وافقت دول "أوبك+" اليوم الأربعاء، على خفض إنتاجها بمقدار 2 مليون برميل يوميا على الرغم من ضغوط الولايات المتحدة ودول مستهلكة أخرى لضخ المزيد، جاء ذلك خلال نبأ عاجل أوردته قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية.





يشار إلى أن أسعار النفط قد اقتربت من أعلى مستوياتها فى أكثر من أسبوعين حيث يتداول خام نايمكس الأمريكى خلال تعاملات اليوم الأربعاء، قرب مستويات 87 دولار للبرميل. بينما اقترب خام برنت من مستويات 92 دولار للبرميل بعدما تجاوز أمس الثلاثاء، مستويات الـ 90 دولار للبرميل بعد موجة من التراجعات العنيفة.

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