أبو الغيط يؤكد رفض تصريحات ليز تراس حول نقل سفارة بريطانيا للقدس

جدة - نرمين السيد - أعرب أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن الانزعاج الشديد حيال تصريحات أدلت بها رئيس الوزراء البريطانية "ليز تراس" مؤخراً حول نقل سفارة بريطانيا إلى القدس، مؤكداً رفض الجامعة العربية لأية إجراءات أحادية تمثل خرقاً للقانون الدولى، ولوضعية القدس التاريخية والقانونية.





وأوضح جمال رشدى، المتحدث الرسمى باسم الأمين العام، أن كلمات أبو الغيط جاءت خلال كلمة وجهها إلى مؤتمر حزب المحافظين البريطانى أمس عبر الفيديو حرص فى بدايتها على الإعراب عن الحزن لرحيل الملكة إليزابيث الثانية، وكذا تهنئة الملك تشارلز باعتلائه العرش. وأكد رشدى أن أبو الغيط اغتنم المناسبة لتذكير الحكومة البريطانية بضرورة التمسك بحل الدولتين كصيغة متفق عليها للتسوية النهائية بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والامتناع عن أية إجراءات غير قانونية من شأنها تهديد إمكانية تطبيق هذه الصيغة على الأرض فى المستقبل. ودعا أبو الغيط الحكومة البريطانية إلى اتباع سياسات عملية وخطط عمل من أجل إطلاق عملية سلمية ذات معنى تقود إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلى وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967.

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