تايلاند تحذر مواطنيها من فيضانات خطرة بوسط البلاد

جدة - نرمين السيد - حذرت السلطات فى تايلاند اليوم الأربعاء، المواطنين من احتمال حدوث فيضانات خطرة فى العاصمة بانكوك ومناطق وسط البلاد جراء الأمطار الموسمية الغزيرة المتوقعة خلال الأسبوع الجارى.





وصرحت نائبة حاكم "بانكوك" أنه فى حال هطلت الأمطار بغزارة خلال الأيام المقبلة فإن الكثير من المناطق ستكون معرضة للفيضانات وذلك نظرا لارتفاع منسوب مياه بعض الأنهار فى شمال البلاد بالفعل جراء امتلاء السدود، إذ تشهد بانكوك فيضانات منذ يوم الإثنين، بسبب الأمطار الموسمية.

كما أعلنت السلطات اتخاذ العديد من الإجراءات للتعامل مع الفيضانات منها وضع أكياس رملية على ضفاف الأنهار وتجهيز مضخات مياه وإعداد شاحنات عسكرية لنقل الأفراد، وذلك حسبما نقلت قناة "تشانيل نيوز آشيا" السنغافورية.

وتابعت الشبكة أن أكثر من 41 ألف أسرة تضررت من الفيضانات فى 22 مقاطعة، وأن أربعة سدود على الأقل تجاوزت مساحتها التخزينية وتقترب المياه فى الكثير من الأماكن من مستويات خطرة.

وكان رئيس الوزراء برايوت تشان أوتشا، زار مقاطعتين بشمال شرق البلاد أمس الثلاثاء، ووعد بتقديم المساعدات والتعويضات للسكان الذين تم إجلاؤهم.