موسكو تتهم واشنطن ولندن بإطالة أمد الصراع الأوكرانى

جدة - نرمين السيد - وقال باتروشيف - خلال اجتماع عقد اليوم الأربعاء، فى سيفاستوبول حول أمن شبه جزيرة القرم - "إن جميع محاولات المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا تم إحباطها بأوامر من الرعاة الأمريكيين لنظام كييف، ومن المهم التأكيد على الاختلاف الجذرى فى النهج الذى تسلكه روسيا والنهج الغربى، كما أن الولايات المتحدة وحلفاءها يعتزمون القتال حتى آخر أوكرانى، لأن شعب هذا البلد مجرد ورقة مساومة فى اللعبة الجيوسياسية".

وأكد سكرتير مجلس الأمن الروسى أنه من الضرورى تشديد الإجراءات الأمنية وزيادة فعالية خطط مكافحة الإرهاب فى شبه جزيرة القرم نظرا للمستوى العالى للتهديدات الإرهابية والعمليات التخريبية.