الاحتلال يطلق النار تجاه مراكب الصيادين فى بحر غزة

جدة - نرمين السيد - وقال أحد الصيادين، إن زوارق الاحتلال الحربية المتمركزة فى عرض بحر شمال قطاع غزة فتحت نيران رشاشاتها الثقيلة بشكل عشوائى تجاه مراكب الصيادين الذين يمارسون عملهم فى صيد الاسماك ولاحقتهم وأجبرتهم على مغادرته. كما فتحت قوات الاحتلال، نيران أسلحتها الرشاشة واطلقت قنابل الغاز صوب الأراضى الزراعية، وسط وشمال قطاع غزة. وأفادت معلومات صحفية بأن قوات الاحتلال المتواجدة على طول السلك الفاصل لقطاع غزة، فتحت النار وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع بشكل مباشر صوب أراضى المواطنين على الحدود الشرقية لمدينة دير البلح وسط قطاع غزة، كما استهدفت بالرصاص الحى وقنابل الغاز بؤرة أبو سمرة غرب بلدة بيت لاهيا شمال القطاع. جدير بالذكر أن قوات الاحتلال تطلق النار بشكل شبه يومى صوب أراضى ومنازل المواطنين القريبة من السلك الفاصل شرق القطاع، وهو ما يمنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم، ويثير حالة من الفزع والخوف فى صفوف المواطنين لا سيما الأطفال منهم.

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