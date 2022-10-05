العالم اليوم - رويترز: "أوبك+" تقرر خفض إنتاج النفط بمليوني برميل يوميا

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 5 أكتوبر 2022 03:22 مساءً - قالت مصادر لوكالة رويترز، الأربعاء، إن مجموعة "أوبك+" قررت خفض إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يوميا، اعتبارا من شهر نوفمبر المقبل، في خطوة تستهدف دعم الأسعار التي شهدت في الربع الثالث أول خسارة فصلية منذ عامين.

التخفيضات الكبيرة التي أقرتها مجموعة "أوبك+" جاء على الرغم من ضغوط الولايات المتحدة وغيرها من الدول المستهلكة لضخ المزيد من النفط في سوق تعاني بالفعل من شح الإمدادات.

وتشير التقارير إلى أن خفض "أوبك+" سيؤدي إلى تعافي أسعار النفط التي هبطت إلى نحو 90 دولارا بعدما كانت 120 دولارا قبل ثلاثة أشهر بسبب مخاوف من ركود اقتصادي عالمي ورفع أسعار الفائدة الأميركية وارتفاع الدولار.