العالم اليوم - العراقيون يتصدرون قائمة مشتري العقارات في الأردن في 9 أشهر

انتم الان تتابعون خبر العراقيون يتصدرون قائمة مشتري العقارات في الأردن في 9 أشهر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 5 أكتوبر 2022 03:22 مساءً - ارتفعت قيمة المبيعات العقارية في الأردن بنسبة 24 بالمئة في 9 أشهر الأولى من العام الحالي، لتصل إلى 4.35 مليار دينار، أي نحو 6.13 مليار دولار، مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق.

وأظهرت بيانات صادرة عن دائرة الأراضي والمساحة، الأربعاء، أن العراقيين تصدروا قائمة المشترين الأجانب باستثمارات بلغت 88.8 مليون دينار (125.11 مليون دولار)، يليهم السعوديون باستثمارات قدرها 48.3 مليون دينار (68.05 مليون دولار).

وجاء السوريون في المرتبة الثالثة باستثمارات بلغت 15.8 مليون دينار (22.26 دولار).

وارتفع حجم مبيعات العقارات في الأردن خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 37 بالمئة على أساس سنوي، لتسجل 1.41 مليار دينار (1.9 مليار دولار).

وبلغت إيرادات الحكومة من مبيعات العقارات في الربع الأول من العام 63.1 مليون دينار (88.9 مليون دولار) بزيادة 48 بالمئة مقارنة مع 2019.

وأشار بيان للحكومة إلى ارتفاع القيمة التقديرية لمبيعات العقارات لغير الأردنيين خلال الربع الأول من العام، بنسبة 58 بالمئة إلى 76.5 مليون دينار (107.8 ملايين دولار).

وكانت الأردن قد قررت في مارس الماضي تخفيض رسم بيع العقار بنسبة 2، وضريبة بيع العقار بنسبة 1 بالمئة لتصبح النسبة بمجملها 6 بالمئة، ابتداء من مطلع شهر أبريل بغرض تحفيز سوق العقار والإسكان.