مركز الملك سلمان يقدم مساعدات لمتضررى الفيضانات بـ أفغانستان

جدة - نرمين السيد - وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اتفاقية تعاون مشترك مع منظمة التعاون الإسلامى، لتقديم المساعدات الغذائية للمتضررين من الفيضانات والأسر الأكثر احتياجا فى أفغانستان.





وسيجرى بموجب الاتفاقية -حسبما أفادت قناة "الإخبارية" السعودية، اليوم الأربعاء- تأمين وتوزيع 47 ألف سلة غذائية للمتضررين من الفيضانات والأسر الأكثر احتياجا فى 24 محافظة أفغانية. يأتى ذلك فى إطار المشروعات الإنسانية المقدمة من المملكة العربية السعودية، ممثلة بالمركز لمساعدة المحتاجين فى الدول المتضررة حول العالم.

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