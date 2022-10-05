وزير الخارجية اليمنى: الحوثيون عرقلوا جهود السلام

جدة - نرمين السيد - وأضاف بن مبارك -خلال ندوة بمقر السفارة اليمنية فى الرباط، حسبما أفادت قناة "العربية" الإخبارية، اليوم الأربعاء - أن الحكومة اليمنية حريصة على تحقيق السلام وتمديد الهدنة، كما أنها نفذت كل التزاماتها تجاه الهدنة ولكن الحوثيين رفضوا فتح طرق تعز.
وشدد وزير الخارجية اليمنى، على أن الحكومة ستستخدم حقها الدستورى فى الدفاع عن مصالح الشعب اليمني، مؤكدا وجود مصلحة استراتيجية للإقليم والعالم بضرورة إنهاء الانقلاب الحوثى ليصبح اليمن دولة فاعلة فى إطار جوارها العربى والإسلامى.
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