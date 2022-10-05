تصريح أوروبى جديد بشأن تحديد سقف لسعر الغاز الروسى

جدة - نرمين السيد - وأضاف الدبلوماسى الأوروبى، فى تصريحات أوردتها قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية، أن قمة براج ستبحث غدا أيضا أمن البنية التحتية الحيوية بعد حادثة نورد ستريم. يشار إلى أنه تم رصد عمليات تخريب ومواقع تسريب فى خط أنابيب الغاز الروسى "نورد ستريم"، الشهر الماضى، فيما اعتبرت الحكومة الأوكرانية فى كييف، أن تسرب الغاز من "نورد ستريم 1 و2" هجومًا إرهابيًا مخططا له من موسكو.

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