انفجار يستهدف مسجدا فى كابول

جدة - نرمين السيد - وحسب موقع "العين" الإخبارى، قال المتحدث باسم الوزارة عبد النافع تاكور إن "المسجد كان يستخدمه الزوار وأحياناً موظفو وزارة الداخلية". ولم يذكر المسؤولون على الفور أى عدد من الضحايا أو يعلقون على طبيعة الانفجار. ويقع مجمع وزارة الداخلية فى منطقة آمنة بجوار مطار كابول الدولى.

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