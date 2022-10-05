العالم اليوم - الهند: مصرع 10 وفقدان 18 بانهيار جليدي في جبال هملايا

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 5 أكتوبر 2022 02:27 مساءً - أفادت مصادر أمنية هندية، اليوم الأربعاء، بمصرع 10 أشخاص على الأقل بانهيار جليدي في الجانب الهندي من جبال هملايا.

وقالت الشرطة الهندية، في أحدث حصيلة لها، إن ما لا يقل عن 10 أشخاص لقوا مصرعهم في جبال هملايا، فيما لا يزال 18 شخصاً في عداد المفقودين، عقب انهيار جليدي تعرّضت له مجموعة من متسلقي الجبال.

وتضم هذه المجموعة 34 تلميذاً من معهد نهرو لتسلق الجبال المحلي بالإضافة إلى 7 مدربين وممرضة، وفقا لما ذكرته فرانس برس.

وتم تأكيد مقتل 4 منهم، أمس الثلاثاء، نتيجة الانهيار الجليدي الذي وقع قرب قمة جبل دروبادي كا داندا 2 على ارتفاع 4880 متراً في ولاية أوتارانتشال شمالي البلاد.

وكانت عمليات البحث استؤنفت الأربعاء بعد توقفها مساء الثلاثاء بسبب سوء الأحوال الجوية بحسب ما أفادت الوكالة الفرنسية.

وقالت شرطة ولاية أوتارانتشال عبر تويتر إنّ "فرق الإنقاذ انتشلت 10 جثث"، مشيرةً إلى إنقاذ 14 شخصاً بينهم 5 يتلقون العلاج في أحد مستشفيات منطقة أوتاركاشي المجاورة.

وأظهرت لقطات صورتها الشرطة وصول بعض الناجين مشياً إلى المنطقة برفقة شرطيين.

وأكد رئيس وزراء أوتارانتشال بوشكار سينغ دامي، عبر تويتر، أن متسلقة الجبال المتمرسة سافيتا كانسوال، وهي عضو في فريق المدربين، كانت من بين القتلى.

يشار إلى أن كانسوال تمكنت خلال هذه السنة من الوصول إلى قمة إيفرست وجبل ماكولو المجاور في 16 يوماً فقط، في رقم قياسي يُسجل بين متسلقات الجبال.

وأفاد المسؤول عن إدارة الكوارث ديفندرا سينغ باتوال لوكالة فرانس برس عن إرسال مروحيتين تابعتين للقوات الجوية للمساعدة في عمليات البحث بموقع الانهيار الجليدي.

وقال الناطق باسم الوكالة الوطنية المسؤولة عن إدارة الكوارث ريديم أغروال لوكالة فرانس برس إنّ المتسلقين علقوا في شق جليدي بعد وقوع الانهيار.

وعُثر في أغسطس على جثة متسلق جبال بعد شهرين على سقوطه في شق جليدي عندما كان يعبر نهراً جليدياً في هيماشال براديش، وهي ولاية أخرى في شمال الهند.

كذلك، عُثر الأسبوع الفائت على جثة متسلقة الجبال الأميركية هيلاري نيلسون في جبال هملايا بعد يومين من اختفائها على منحدرات جبل ماناسلو في نيبال.

وانزلقت نيلسون أثناء نزولها تزلجاً من ثامن أعلى جبل في العالم، بعد وصولها إلى القمة مع شريكها جيم موريسون.

وفي يوم اختفائها، حصل انهيار جليدي بين المخيمين 3 و4 في ماناسلو، ما أسفر عن مقتل متسلق نيبالي وإصابة عشرات الأشخاص، بحسب إدارة السياحة الحكومية.

ورغم غياب الدراسات اللازمة لتحديد تأثير التغير المناخي على جبال همالايا، إلا أنّ المتسلقين لاحظوا أنّ الشقوق الجليدية اتّسعت وزادت مساحات المياه في المناطق التي كانت سابقاً مكسوة بالثلوج، بالإضافة إلى ارتفاع عدد البحيرات الجليدية.