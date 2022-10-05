العالم اليوم - تباطؤ وتيرة نمو التضخم في كوريا الجنوبية الشهر الماضي

انتم الان تتابعون خبر تباطؤ وتيرة نمو التضخم في كوريا الجنوبية الشهر الماضي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 5 أكتوبر 2022 02:27 مساءً - أظهرت بيانات رسمية، الأربعاء أن أسعار المستهلكين في كوريا الجنوبية نمت في سبتمبر بوتيرة أبطأ على أساس سنوي للشهر الثاني على التوالي، في إشارة أخرى إلى أن التضخم قد يكون بلغ ذروته.

ارتفعت أسعار المستهلك، وهي مقياس رئيسي للتضخم، بنسبة 5.6 بالمئة الشهر الماضي مقارنة بالعام السابق، متباطئة من زيادة بنسبة 5.7 بالمئة في أغسطس، وفقًا للبيانات من مكتب الإحصاء الكوري.

في يوليو، ارتفعت أسعار المستهلك بأسرع وتيرة منذ 24 عامًا تقريبًا بنسبة 6.3 بالمئة.

واستمرت أسعار المستهلكين في الارتفاع أكثر من 2 بالمئة، وهو هدف التضخم الذي وضعه البنك المركزي على المدى المتوسط، للشهر الثامن عشر على التوالي في سبتمبر.

جاء النمو الأبطأ في الوقت الذي استمرت فيه أسعار النفط العالمية في التراجع. فاستقرت أسعار خام دبي، وهو المؤشر الرئيسي لـ كوريا الجنوبية، عند 90.95 دولارًا أميركيًا للبرميل في المتوسط في سبتمبر، بانخفاض 5.68 بالمئة عن الشهر السابق له، وفقًا لمؤسسة كوريا الوطنية للنفط. ولكن لا تزال أسعار النفط مرتفعة بنسبة 18.32 بالمئة عن العام الماضي.

وفي أغسطس، راجع البنك المركزي في كوريا الجنوبية توقعاته للتضخم لعام 2022 من 4.6 بالمئة سابقًا إلى 5.2 بالمئة، وهو أعلى توقع منذ تطبيق نظام التضخم المستهدف في عام 1998