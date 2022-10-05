العالم اليوم - جون بولتون: لهذا السبب قد يكون استخدام روسيا للنووي محتملا

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 5 أكتوبر 2022 02:27 مساءً - قال جون بولتون، مستشار الأمن القومي الأميركي السابق والسفير لدى الأمم المتحدة، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، يواجه "مشاكل أكبر من أي وقت مضى" منذ بدء العملية العسكرية في أوكرانيا.

وأضاف بولتون لشبكة "سكاي نيوز"، البريطانية أن مشاكل بوتن المتصاعدة في أوكرانيا تجعل استخدام روسيا لسلاح نووي تكتيكي أكثر احتمالا.

وفي معرض مناقشة الضم الروسي لأربع مناطق في أوكرانيا، قال بولتون: "من الواضح أن بوتن كان يعتقد أن ذلك سيمنح روسيا مزيدا من المعنويات، وسيعزز وضع الأساس للحدود المستقبلية مع أوكرانيا، لكن الحقيقة هي، أن القتال يدور الآن على أرض روسيا، والجيش الروسي لا يعمل بشكل جيد."

وأضاف بولتون: "لذلك أعتقد دون شك أن هذا يزيد الصعوبات الداخلية، ويجعل استخدام سلاح نووي تكتيكي أمرا ممكنا".

وعند سؤاله عن رد الولايات المتحدة، في حال أقدم بوتن على استخدام سلاح نووي تكتيكي، قال بولتون: "لا أعتقد أنه يجب أن يكون الرد نوويا، اعتمادا على ما يفعله الروس بالفعل، لكنني أعتقد أن بوتن سيوقع مذكرة انتحار إذا سمح بذلك".

وأضاف: "من المهم جدا أن نمنع استخدام السلاح النووي، وإلا فإن الدرس الذي يمكن تعلمه في الصين وإيران وكوريا الشمالية سيكون بالضبط الدرس الخطأ".

وفي سياق ارتفاع حدة التصعيد عالميا، مع توجيه بوتن والكرملين تحذيرات مختلفة إلى الغرب باستعداد روسيا لاستخدام الأسلحة النووية إذا تم استفزازها، يقول خبير السياسة الخارجية، إيان بوند، من مركز الأبحاث التابع لمركز الإصلاح الأوروبي، إن الغرب بحاجة إلى التوقف عن الشعور بالخوف حيال ذلك الأمر.

وأضاف: "ليس هناك ما هو استفزازي لبوتن مثل الشعور بالضعف، لذلك كلما قال الغرب نحن نخشى أن تستخدم روسيا الأسلحة النووية، كلما زاد احتمال استمرار بوتن بالتهديد".

ويقول بوند إن الرسالة الموجهة لروسيا، والتي يمكن توصيلها بشكل خاص، يجب أن تكون "من فضلك تفهم أنه إذا أصبحت نوويا، فسوف نعتبر أن القفازات وكأنها قد تم خلعها"، في إشارة منه إلى رد أوروبي مماثل.

وردا على تهديدات روسيا المتكررة باحتمال لجوئها لاستخدام السلاح النووي:

• قال متحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية الجنرال باتريك رايدر إنه على الرغم من التهديدات الروسية لأوكرانيا وحلف شمال الأطلسي باستخدام الأسلحة النووية، فإن البنتاغون لم ير أي تغييرات من شأنها أن تؤدي إلى تغيير موقف القوى النووية الأميركية.

• حلف شمال الأطلسي اعتبر أن استخدام روسيا للأسلحة النووية غير مقبول وستكون له عواقب وخيمة.

• قال الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ: "أي استخدام للأسلحة النووية غير مقبول على الإطلاق، وسوف يغير طبيعة الصراع تماما، ويجب أن تعلم روسيا أنه لا يمكن الانتصار في حرب نووية ولا يجب خوضها أبدا".

• تجاهل ميخايلو بودولياك مستشار زيلينسكي هذه التصريحات، وقال: "رغم ذلك سنواصل عملنا لإنهاء احتلال أراضينا".

• وفقا لبودولياك: يتعين على القوى النووية في العالم تحذير روسيا من أن أي استخدام للأسلحة النووية الاستراتيجية أو التكتيكية في أوكرانيا سيواجه بإجراء ملموس".