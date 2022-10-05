الرئيس البولندى: نشر أسلحة نووية أمريكية فى أرضنا أمر مطروح للنقاش

جدة - نرمين السيد - ويعتبرالرئيس البولندى عدم وجود أسلحة نووية فى بلاده مشكلة، إذ قال إن "المشكلة، أولا وقبل كل شيء، هى أننا لا نملك أسلحة نووية. لا يوجد ما يشير إلى أننا، كبولندا، يمكن أن تكون (هذه الأسلحة) تحت تصرفنا فى المستقبل القريب"، مشيرا إلى أن بولندا يمكن أن تشارك فى برنامج "المشاركة النووية"، وبموجب هذا البرنامج، تستضيف وتخزن دول الناتو الأوروبية أسلحة نووية أمريكية.

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