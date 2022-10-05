إيطاليا: الحكومة المقبلة ستواصل دعم أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال محادثة هاتفية أجرتها ميلونى مع الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، حسبما أفاد حزب "إخوة إيطاليا" فى بيان.
وذكر البيان أن ميلونى أشارت فى المكالمة إلى أن حزب "إخوة إيطاليا" دعم كييف منذ بداية الحرب، وأكدت "الدعم الكامل لقضية حرية الشعب الأوكرانى".
كما جددت موقفها من أن إعلان روسيا عن ضم أربع مناطق أوكرانية ليس له أى قيمة سياسية أو قانونية، بحسب البيان.
وأكدت ميلونى أنها ملتزمة "ببذل أى جهد دبلوماسى يساهم فى إنهاء الصراع"، وفقا لوكالة أنباء "أنسا" الإيطالية.
ومن المقرر أن تصبح ميلونى أول امرأة تتولى رئاسة الوزراء فى إيطاليا بعد أن قاد حزب "إخوة إيطاليا" الائتلاف المناسب للفوز فى الانتخابات العامة التى جرت الشهر الماضى.
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