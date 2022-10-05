الكرملين: الأراضى المنضمة لنا مؤخرا ستظل روسية إلى الأبد

وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، قد وقع اليوم الأربعاء، رسميا مرسوما رئاسيا بضم 4 مناطق أوكرانية (لوجانسك ودونيتسك وزابوريجيا وخيرسون) إلى موسكو.
وأجريت استفتاءات تم ترتيبها على عجل، على مدار 5 أيام فى تلك المناطق والتى تشكل معاً نحو 15% من الأراضى الأوكرانية، على الانضمام إلى روسيا.
وتراوحت نتائج التصويت فى المناطق الأربع بعد فرز جميع الأصوات، بين 87% و99.2% لمصلحة الانضمام إلى روسيا، وذلك حسبما أعلن مسؤولون عينتهم موسكو.
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