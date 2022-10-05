الكرملين: الأراضى المنضمة لنا مؤخرا ستظل روسية إلى الأبد

جدة - نرمين السيد - قالت الرئاسة الروسية "الكرملين"، إن "الأراضى التى انضمت مؤخرا إلى روسيا ستظل روسية إلى الأبد"، متعهدة باسترجاع الأراضى التى استعادتها أوكرانيا خلال الأيام الماضية، جاء ذلك خلال نبأ عاجل أوردته قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية.





وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، قد وقع اليوم الأربعاء، رسميا مرسوما رئاسيا بضم 4 مناطق أوكرانية (لوجانسك ودونيتسك وزابوريجيا وخيرسون) إلى موسكو.

وأجريت استفتاءات تم ترتيبها على عجل، على مدار 5 أيام فى تلك المناطق والتى تشكل معاً نحو 15% من الأراضى الأوكرانية، على الانضمام إلى روسيا.

وتراوحت نتائج التصويت فى المناطق الأربع بعد فرز جميع الأصوات، بين 87% و99.2% لمصلحة الانضمام إلى روسيا، وذلك حسبما أعلن مسؤولون عينتهم موسكو.