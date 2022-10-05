للمرة الثانية.. فوز الأمريكى بارى شاربليس بجائزة نوبل للكيمياء

جدة - نرمين السيد - وبحسب قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية، فأن الأمريكى بارى شاربليس حصل على جائزة نوبل للكيمياء للمرة الثانية.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن جائزة الاقتصاد يوم الإثنين المقبل، على الرغم من أنها لا تعتمد على الوصية النهائية لمؤسس الجائزة ومخترع الديناميت ألفريد نوبل، الذى عاش خلال الفترة من 1833 إلى 1896.

فيما سيجرى تسليم جوائز نوبل يوم 10 ديسمبر المقبل، فى ذكرى وفاة نوبل، حيث يحصل الفائزون على 10 ملايين كرونة سويدية ـ ما يعادل 900 ألف دولار ـ لكل فئة.