بولندا: شركاتنا مستعدة للمشاركة فى جهود إعادة إعمار أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وقال ساسين -الذى يشغل أيضا منصب وزير أصول الدولة، فى تصريح نقله راديو "بولندا" اليوم الأربعاء- "الجانب الأوكرانى سيرحب بهذه المشاركة لأنه بالنسبة لهم، يعد ضمانا إضافيا بأن العملية ستتم بسلاسة. ومن جانبنا، نود أن يستعيد الاقتصاد الأوكرانى عافيته الكاملة فى أسرع وقت ممكن بعد الحرب".
جدير بالذكر أنه من المتوقع أن تصل تكلفة إعادة إعمار أوكرانيا نحو 750 مليار دولار أمريكى.
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