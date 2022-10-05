العراق: القبض على 6 إرهابيين فى ثلاث محافظات

جدة - نرمين السيد - وذكرت الخلية - فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية اليوم - أنه من خلال عمليات استباقية نوعية استهدفت الإطاحة بالعناصر الإرهابية، وبناء على معلومات استخبارية دقيقة تم نصب كمائن محكمة وتم إلقاء القبض على 6 إرهابيين مطلوبين وفق أحكام المادة 4 إرهاب فى محافظات ميسان والأنبار وصلاح الدين.
وأشارت إلى أنه تم إحالة الإرهابيين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
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