الفلبين: ارتفاع الإصابات بالحصبة بنسبة 153% هذا العام

وأوضحت الوزارة - حسبما أوردت قناة "إيه بى إس- سى بى إن" الفلبينية فى نشرتها الناطقة بالإنجليزية - أنها سجلت 450 حالة إصابة بالحصبة والحصبة الألمانية خلال الفترة من الأول يناير الماضى حتى 17 سبتمبر الماضي، مقارنة بـ178 حالة خلال الفترة ذاتها من العام الماضى.
وتعد الحصبة مرضا تنفسيا شديد العدوى ينتشر عن طريق العطس والسعال والاتصال الشخصى الوثيق.. وتشمل أعراضه السعال وسيلان الأنف وإحمرار العين والحمى والطفح الجلدى الذى يستمر لأكثر من ثلاثة أيام.
ووفقا لوزارة الصحة، فإن المضاعفات تشمل الإسهال والتهاب الأذن الوسطى والالتهاب الرئوى والتهاب الدماغ وسوء التغذية والعمى الذى قد يؤدى إلى الوفاة.
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