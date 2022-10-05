المفوضية الأوروبية: خطة تحديد سقف لسعر الغاز الروسى مشروطة بأمن الطاقة

جدة - نرمين السيد - وقالت فون دير لاين، إن "خطة تحديد سقف لسعر الغاز الروسى مؤقتة ومشروطة بأمن الطاقة"، مشيرة إلى أنه يجب توفير تمويل إضافى مشترك لضمان أمن الطاقة. وتابعت بأننا ننسق مع موردين موثوقين لتوقيع اتفاقيات جديدة لاستيراد الغاز، وفقا لما أوردته قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية.

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