تصريح جديد من الاتحاد الأوروبى بشأن العقوبات ضد روسيا

جدة - نرمين السيد - وأضاف بوريل فى تصريحات أوردتها قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية، أنه لا شك فى ضرورة الاستمرار بدعم أوكرانيا بكل الإجراءات المتاحة. وتأتى تصريحات بوريل بالتزامن مع إعلان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، توقيع مرسوما رئاسيا بضم 4 مناطق أوكرانية (لوجانسك ودونيتسك وزابوريجيا وخيرسون) إلى موسكو.

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