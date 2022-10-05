الاتحاد الأوروبى: إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ فوق اليابان استفزاز متعمد

جدة - نرمين السيد - وجاء فى بيان صحفى نشرته دائرة العمل الخارجى للاتحاد الأوروبى، عبر موقعها الرسمى قبل ساعات: أنه يجب على كوريا الشمالية أن تكف عن إطلاق الصواريخ وأن تمتنع عن إجراء التجارب النووية وتنخرط فى الحوار المُقترح مع الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية وأعضاء آخرين فى المجتمع الدولى.

وأضاف البيان، أنه من المهم الآن أن يستجيب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشكل مناسب لهذا التهديد المتزايد للسلم والأمن الدوليين والإقليميين قبل أن تؤدى تصرفات الشمال إلى زيادة التوتر العسكرى فى المنطقة.

وتابع: سيلعب الاتحاد الأوروبى دوره الكامل فى حشد الدعم الدولى للعمل من أجل إقناع بيونج يانج بأن الطريق الوحيد لتحقيق السلام والأمن المستدامين يكمن فى الالتزام بالقانون الدولى والمشاركة مع المجتمع الدولى بطريقة تساعد الشعب الكورى الشمالى على تحقيق الرفاهية والأمن.