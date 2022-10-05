المجر تحد من العقوبات الجديدة على الطاقة الروسية

جدة - نرمين السيد - أكد وزير الخارجية المجرى بيتر سيارتو، اليوم الأربعاء، أن سقف أسعار النفط بموجب العقوبات الأوروبية الجديدة المناهضة لروسيا لا ينطبق على إمدادات خطوط الأنابيب والإمدادات البحرية التى تحل محلها فى حالة الطوارئ.





وأشار سيارتو إلى أن بلاده تمكنت ضمن مجلس الممثلين الدائمين لدول الاتحاد الأوروبى حول الحزمة الجديدة من العقوبات، من استبعاد الطاقة النووية من القائمة، وبالتالى لن تنطبق القيود على بناء محطة الطاقة النووية "باكس" الجديدة، مضيفا أنه تم استبعاد المؤسسات المهمة العاملة فى مجال البحث والتطوير النوويين. وشدد وزير الخارجية على أن بلاده تعتزم الاستمرار فى الدفاع عن أمن الطاقة الخاص بها، وعدم دعم الإجراءات التقييدية التى تضر بمصالحها. يذكر أن الاتحاد الأوروبى عقد اجتماعا على مستوى المندوبين لمناقشة العقوبات الجديدة ضد روسيا على خلفية انضمام 4 مناطق جديدة إليها، انفصلت عن أوكرانيا.

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