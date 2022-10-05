عاجل- إعادة نشر حاملة طائرات أمريكية فى الساحل الشرقى لكوريا الجنوبية

جدة - نرمين السيد - قالت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية، إن حاملة الطائرات الأمريكية "رونالد ريجان" عادت إلى الساحل الشرقى لكوريا الجنوبية، مضيفة أن عودة حاملة الطائرات يؤكد الإرادة الحازمة لواشنطن وسول للرد على أى استفزاز أو تهديد من كوريا الشمالية.
تجدر الإشارة إلى أن كوريا الشمالية أطلقت أمس، صاروخا باليستيا يشتبه فى أنه متوسط المدى، حلّق فوق جزء من شمال اليابان وسقط فى المحيط الهادئ، بينما تطلب الصاروخ تحذيرا من الحكومة اليابانية للسكان فى جزيرة هوكايدو للاحتماء أثناء رحلته، والتعليق المؤقت لبعض عمليات القطارات.
ويعد ذلك أول صاروخ كورى شمالى يتم إطلاقه فوق اليابان منذ عام 2017.
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