عاجل- بوتين يوقع مرسوما رئاسيا بضم 4 مناطق أوكرانية

جدة - نرمين السيد - وقع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، رسميا مرسوما رئاسيا بضم 4 مناطق أوكرانية (لوجانسك ودونيتسك وزابوريجيا وخيرسون) إلى موسكو، جاء ذلك خلال نبأ عاجل أوردته قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية.





وأجريت استفتاءات تم ترتيبها على عجل، على مدار 5 أيام فى تلك المناطق والتى تشكل معاً نحو 15% من الأراضى الأوكرانية، على الانضمام إلى روسيا.

وتراوحت نتائج التصويت فى المناطق الأربع بعد فرز جميع الأصوات، بين 87% و99.2% لمصلحة الانضمام إلى روسيا، وذلك حسبما أعلن مسؤولون عينتهم موسكو.