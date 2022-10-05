روسيا: إرسال أمريكا الأسلحة لأوكرانيا يمثل تهديدا مباشرا لمصالح بلادنا

جدة - نرمين السيد - وأضاف فى تعليقات على تطبيق "تيليجرام" اليوم الأربعاء، أن "توريد الولايات المتحدة وحلفائها المنتجات العسكرية إلى أوكرانيا لا يؤدى فقط إلى إراقة دماء مطولة وخسائر جديدة، وإنما يزيد من خطر حدوث صدام عسكرى مباشر بين روسيا والدول الغربية"، بحسب ما أفادت قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية.

يشار إلى أن الولايات المتحدة كانت قد أعلنت عزمها تقديم 625 مليون دولار إضافية كمساعدات عسكرية إلى كييف، ضمن حزمة تشمل منظومات صاروخية متقدمة.