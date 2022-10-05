مصرع 25 شخصا فى حادث مروع بـ الهند

جدة - نرمين السيد - وذكرت قناة "إن دى تى فى" الهندية، اليوم الأربعاء، أنه تم إنقاذ 21 راكبا فى عملية استمرت طوال الليلة الماضية فى موقع الحادث.
وأشارت إلى أن قائد شرطة الولاية أشوك كومار أوضح أنه نقل المصابين إلى المستشفيات القريبة لتلقى العلاج اللازم.
ومن جانبها، أعربت رئيسة الهند دروبادى مورمو عن أسفها لسقوط وفيات جراء هذا الحادث، وعن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين وذلك فى تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعى للتدوينات القصيرة "تويتر".
ومن جانبه، وصف رئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودى الحادث بـ "المؤلم"، وتعهد بتقديم كل المساعدة اللازمة للمتضررين، معربا عن تعازيه لعائلات الضحايا وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين، وذلك فى تغريدة لمكتبه نشرها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".
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