العالم اليوم - "غازبروم" الروسية تستأنف ضخ الغاز إلى إيطاليا

انتم الان تتابعون خبر "غازبروم" الروسية تستأنف ضخ الغاز إلى إيطاليا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 5 أكتوبر 2022 09:22 صباحاً - قالت شركة "غازبروم" الروسية، الأربعاء، إنها ستستأنف تصدير الغاز إلى إيطاليا، عبر النمسا، وذلك بعد أن توقفت عن توريد الغاز منذ السبت الماضي.

وأضافت الشركة الروسية أنها تمكنت من إيجاد حل بشأن مبيعات الغاز، بالتعاون مع العملاء الإيطاليين، بعد التغييرات التنظيمية في النمسا.

وكانت "غازبروم" علقت، السبت، تسليم شحنات الغاز الطبيعي إلى إيطاليا، في خطوة أثارت مزيدا من القلق بشأن أزمة الطاقة في أوروبا.

وفي بيان نُشر على تيليغرام، ألقت شركة غازبروم باللوم في المشكلة على التغييرات التنظيمية في النمسا، وقالت إنها تعمل بالاشتراك مع العملاء الإيطاليين لحل المشكلة.