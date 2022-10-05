اندلاع أعمال شغب فى سجن بوسط الإكوادور

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 5 أكتوبر 2022 08:25 صباحاً - اندلعت أعمال شغب في سجن لاتاكونجا بوسط الاكوادور، الذي شهد في وقت سابق مقتل ما لا يقل عن 15 شخصا وإصابة 20 آخرين في اشتباكات بين سجناء مسلحين بأسلحة نارية وسكاكين.

وذكرت قناة "فرنسا 24" اليوم الأربعاء، أن إدارة السجن أوضحت أن الاشتباكات الأخيرة وقعت في جزء متوسط الحراسة من السجن الذي يضم 4300 نزيل، مشيرة إلى أنه تم سماع دوي انفجارات، لكن الشرطة احتجزت النزلاء وتم إجلاء الموظفين الإداريين من السجن، ولم يتم الإبلاغ عن وقوع وفيات.

يذكر أن نظام السجون في الإكوادور صمم لاستيعاب حوالي 30 ألف شخص، لكن يتم احتجاز حوالي 35 ألف نزيل في 53 سجنا حتى الشهر الماضي.