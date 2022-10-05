فرنسا تعلن دراسة عودة ارتداء الكمامة بشكل إجباري في البلاد

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 5 أكتوبر 2022 08:25 صباحاً - أعلنت رئيسة لجنة مراقبة وتوقع المخاطر الصحية (كوفار) البروفيسور "بريجيت أوتران" أنه يتم حاليا بحث عودة ارتداء الكمامة بشكل إجباري في فرنسا؛ وذلك لمواجهة ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).

وقالت البروفيسور "أوتران" -في حوار خاص لإذاعة "آر إم سي" الإخبارية الفرنسية- إن فرنسا تشهد الموجة الثامنة من كوفيد-19 وإن كل المؤشرات تتزايد بينها معدلات الإصابات الإيجابية ونقل المصابين إلى المستشفيات واللجوء إلى غرف الطوارئ، فضلا عن زيادة معدل دخول العناية المركزة.

وناشدت المواطنين لتوخي الحذر وتطبيق الوقاية التي وصفتها بـ"المهمة جدا" من خلال ارتداء الكمامات، مشيرة إلى أن فرنسا تشهد حاليا موجة شديدة ولا يزال يوصى بارتداء الكمامة بشكل متكرر طالما يتواجد الشخص في بيئة لا يوجد بها تباعد اجتماعي.

وأكدت أن "كوفار" يدرس حاليا عودة ارتداء الكمامة بنماذج مختلفة، كما تدرس جميع الدول الأوروبية والولايات المتحدة وأمريكا الشمالية هذه النقطة أيضا، موضحة أنه لم تطبق أي دولة فرض ارتداء الكمامة حتى الآن إلا أنهم يدرسون هذا الملف.